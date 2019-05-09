Смартфон Xiaomi Mi Mix 2S подешевел до 300 долларов

Компания Xiaomi снизила цену на смартфон Mi Mix 2S до 293 долларов за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. На момент старт продаж в прошлом году аппарат предлагался за почти 500 долларов. Снижение цены обусловлено других флагманских моделей: Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi Mix 3 и Xiaomi Mi 9.

Напомним, что Xiaomi Mi Mix 2S оснащается 5,99-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп с оптическим зумом и основным сенсором Sony IMX363 с оптической стабилизацией изображения, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти, фронтальной камерой с поддержкой разблокировки по лицу пользователя, аккумулятором на 3400 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0 и NFC.