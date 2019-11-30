Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 подешевел до 340 долларов

Компания Xiaomi в очередной раз снизила цену на смартфон Mi Mix 3 – очевидно в преддверии скорого выхода Mi Mix 4. Теперь в Китае за смартфон в варианте с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти просят 340 долларов, что на 185 долларов меньше, чем в начале продаж.

Напомним, что Mi Mix 3 оснащается 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, занимающим 93,45% лицевой панели, топовым чипсетом Snapdragon 845, 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 12 Мп, которая была оценена экспертами из DxOMark на 103 балла (уровень Samsung Galaxy Note 9 и Huawei P20), сдвоенной фронтальной камерой на 24 Мп(Sony IMX 576) и 2 Мп, расположенной в выдвигающемся модуле, а также аккумулятором на 3850 мАч с 10-ваттной беспроводной зарядкой.