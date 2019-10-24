Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 получил MIUI 11 на Android 10

Меньше двух недель назад компания Xiaomi выпустила стабильную версию оболочки MIUI 11 для топового смартфона Xiaomi Mi Mix 3. Оболочка была основана на операционной системе Android 9 и весила 787 МБ. Сегодня китайский производитель начала распространение бета-версия MIUI 11 9.10.23 на Android 10, которая весит 2,3 ГБ. Пока апдейт доступен лишь для китайских пользователей. Свежая оболочка привносит обновленный интерфейс, новые иконки, темный режим, новый шрифт Mi Lan Pro и улучшенную функцию AlwaysOnDisplay.