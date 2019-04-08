Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 может получить зарядку на 100 Вт

Недавно президент Xiaomi Лин Бин проговорился о технологии скоростной зарядки Super Charge Turbo мощностью 100 Вт. Сегодня в сети появилась информация о том, что первым смартфоном с такой зарядкой станет флагман Xiaomi Mi Mix 4. Сообщается, что аккумулятор емкостью 4000 мАч будет заряжаться за 17 минут. Что до самого смартфона, то он унаследует от предшественника форм-фактор слайдера. Рамки вокруг экран станут еще меньше, благодаря чему дисплей будет занимать еще большую площадь дисплея. Официальный анонс Xiaomi Mi Mix 4 ожидается во второй половине этого года.