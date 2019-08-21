Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 получит 12 ГБ ОЗУ и 108 Мп камеру

В распоряжении китайских источников оказались подробности о топовом смартфоне Xiaomi Mi Mix 4, который будет представлен грядущей осенью. Итак, аппарат получит топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 2K-дисплей с подэкранным сканером отпечатков пальцев, 12 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ флэш-памяти UFS 3.0, основную камеру с главным 108 Мп датчиком, 16 Мп модулем со сверхширокоугольной оптикой, 12-Мп модулем с телеобъективом и датчиком ToF для замера глубины сцены, выдвижную фронтальную камеру, как у Xiaomi Mi 9T, аккумулятор на 4500 мАч с 45-ваттной проводной и 30-ваттной беспроводной зарядкой, модуль NFC и поддержку сетей 5G.