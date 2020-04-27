Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 получит 16 ГБ ОЗУ

Ожидаемый топовый смартфон Xiaomi Mi Mix 4 продолжает будоражить умы пользователей. На форуме Xiaomi в социальной сети Weibo был обнаружен комментарий сделанный на Xiaomi Mi Mix 4. А через пару часов в базе данных популярного бенчмарка Geekbench 5.1.1 обнаружилась модель Xiaomi Beast I, которая оснащается 16(!) ГБ оперативной памяти. Эксперты уверены, что речь идет о старшей версии Xiaomi Mi Mix 4. В однопоточном режиме смартфон набрал 1500 баллов, а в многоядерном – 3528 баллов. Что до аппаратной платформы, то здесь используется флагманский чипсет Snapdragon 865+.