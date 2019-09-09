Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 получит экран-водопад с частотой 90 Гц

Китайские источники поделились подробностями о топовом смартфоне Xiaomi Mi Mix 4, который будет представлен уже 24 сентября. Итак, главной особенностью устройства станет экран-водопад, который также ожидается в смартфонах Vivo Nex 3 и Huawei Mate 30. Частоту обновления панели составит 90 Гц. Также сообщается о главном датчике основной камеры от Samsung разрешением 108 Мп, выдвижной фронтальной камере, поддержке быстрой зарядки мощностью 40 Вт, топовой восьмиядерной платформе Snapdragon 855 Plus, модеме 5G, до 12 ГБ оперативной и до 1 ТБ флэш-памяти.