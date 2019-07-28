Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 получит очень быструю зарядку

Подробностей о флагманском смартфоне Xiaomi Mi Mix 4 пока немного, но сегодня кое-какие сведения раскрыл директор по новым продуктам Ван Тен Томас. На вопрос одного из пользователей в Weibo, будет ли Mi Mix 4 заряжаться быстрее Xiaomi Mi 9, он ответил «конечно!». Напомним, что нынешний флагман китайского производителя поддерживает проводную зарядку мощностью 27 Вт и беспроводную на 20 Вт. Скорее всего, Mi Mix 4 получит проводную зарядку на 40-50 Вт. Ранее Томас заявил, что грядущий флагман получит более качественный датчик изображения в тыльной камере, чем новенький Samsung ISOCELL Bright GW1 разрешением 64 Мп. Официальный анонс Xiaomi Mi Mix 4 ожидается этой осенью.