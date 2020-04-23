Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 засветился в базе Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench засветился топовый смартфон Xiaomi Mi Mix 4. Тестируемый образец оснащён Qualcomm Snapdragon 865+, 12 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 10. В одноядерном режиме гаджет набрал 922 баллов, а в многоядерном 3320 баллов. По предыдущим слухам, смартфон будет характеризоваться AMOLED дисплеем разрешением 2K, с частой обновления 120 Гц и будет занимать 97,8% площади лицевой панели, поддержкой 66-Вт быстрой проводной зарядки, 40-Вт обратной и обратной беспроводной 15- зарядками, батареей на 4500 мАч, модели бесконтактных платежей NFC, а также влагозащитой.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Mix 4
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