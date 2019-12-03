Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Xiaomi Mi Mix 4, который еще не был представлен официально. Согласно данным бенчмарка, аппарат получит 6 ГБ оперативной памяти, топовый чипсет Qualcomm с частотой 1,78 ГГц (скорее всего, это Qualcomm Snapdragon 856) и предустановленную операционную систему Android 9 Pie. В однопоточном тесте смартфон набрал 717 баллов, а с использованием всех ядер – 2784 балла. Столь низкие результаты можно объяснить ранним прототипом, поскольку в финальном образце ожидается 8 или 12 ГБ оперативной памяти и свежая операционная система Android 10. Официальный анонс Xiaomi Mi Mix 4 должен состояться уже 10 декабря.