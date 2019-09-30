Смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha не выпустят в 2019 году

Примерно неделю назад компания Xiaomi представила «смартфон будущего» Xiaomi Mi Mix Alpha, который был оценен в 2800 долларов. Сразу после анонса в сети появилась информация о том, что первая партия новинки составит всего 500 экземпляров, а её продажи начнутся в декабре этого года. Сегодня представитель Xiaomi заявил, что Mi Mix Alpha выйдет не ранее 2020 года. Что ж, эта новость была ожидаемой – стоит только вспомнить, как долго Samsung не могла начать продажи своего складного смартфона Galaxy Fold. При этом некоторые китайские интернет-магазины принимают предзаказы на Mi Mix Alpha за 12600 долларов. Xiaomi уже заявила, что это обман и официальные предзаказы не принимаются.