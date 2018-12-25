Смартфон Xiaomi Mi Play появился в продаже за 160 долларов

Как и было обещано на вчерашней презентации, сегодня компания Xiaomi дала старт продажам смартфона Mi Play. Аппарат доступен в Китае по цене 160 долларов. При этом каждый покупатель получит 10 ГБ ежемесячного бесплатного трафика в течение года. Разумеется, в других странах этот бонус действовать не будет.

Напомним, что представленный вчера Mi Play стал первым в мире смартфоном с 12-нанометровой платформой MediaTek Helio P35. Новинку также оснастили 5,84 дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей и максимальной контрастностью 1500:1, сдвоенной основной камерой на 2 Мп и 12 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3000 мАч, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth, портом microUSB, а также сканером отпечатков пальцев на задней панели.