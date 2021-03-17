Смартфон Xiaomi Odin получит 120-Гц дисплей

Один из энтузиастов раздобыл в прошивке MIUI сведения о новом флагманском смартфоне Xiaomi, который имеет номер модели K2B и кодовое название Odin. Аппарат получит AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, а также как минимум тройную основную камеру. Перископный модуль с 5-кратным оптическим и 120-кратным гибридным зумом имеет разрешение 48 Мп, сверхширокоугольный получит датчик также на 48 Мп, а главный модуль может похвастаться 50-Мп датчиком Sony IMX766 и возможностью записывать видео в разрешении 8К. Некоторые источники уверены, что речь идет о смартфоне с гибким экраном Xiaom Mi Mix 4.

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