Смартфон Xiaomi Poco X2 засветился в бенчмарке

Слухи о втором поколении бюджетного флагмана Xiaomi Pocophone ходят уже давно, но, возможно, сейчас аппарат как никогда близок к релизу. Сегодня в базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования ожидаемой новинки, построенной не неизвестной платформе Qualcomm с кодовым названием Phoenixin. В однопоточном режиме аппарат показал результат в 547 баллов, а в многоядерном – 1767 баллов. Также на скриншоте видно, что смартфон работает под управлением операционной системы Android 10.