Смартфон Xiaomi Poco X2 засветился в сети

По последним данным, компания Poco готовит к выходу смартфоны Poco F2, Poco F2 Lite и Poco X2. Последний должен стать переименованной версией модели Redmi K30 4G, вышедшей в Китае еще в конце прошлого года. Сегодня в сети появилось очередное подтверждение этой информации. На фото можно увидеть дисплей с двойной фронтальной камерой в первом верхнем углу экрана и модельный номер M192G7BE, который прямо соответствует Redmi K30 4G. Также отметим восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,2 ГГц (очевидно, это Snapdragon 730G), 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. В качестве операционной системы используется Android 10 с глобальной версией оболочки MIUI 11.0.2.