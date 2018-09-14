Смартфон Xiaomi Pocophone F1 испытали на прочность

Популярный видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность Xiaomi Pocophone F1, который является самым доступным смартфоном на топовом чипсете Snapdragon 845. Аппарат интересен тем, что мощная начинка здесь спрятана в пластиковом корпусе. Как выяснил автор ролика, сканер отпечатков пальцев прикрыт защитным стеклом. Поцарапать корпус легко, а вот погнуть – тяжело.

Напомним, что Pocophone F1 оснастили топовым чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с дифрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0 в комплекте, а также MIUI 9.6 на базе Android Oreo с грядущим обновлением до MIUI 10 на базе Android Pie.