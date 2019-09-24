Смартфон Xiaomi Pocophone F1 подешевел до 210 долларов

В сети появилась информация о том, что компания Xiaomi снова снижает цену на свой очень популярный смартфон Xiaomi Pocophone F1. Теперь версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в 211 долларов, а вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 225 долларов. Наконец топовая версия на 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти обойдется в 268 долларов. Скорее всего, дешевле этот смартфон уже не будет, поскольку сетевые источники сообщают о скором анонсе его преемника.

Напомним, что Pocophone F1 оснащается топовым чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с диафрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0 в комплекте.