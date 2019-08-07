Смартфон Xiaomi Pocophone F1 подешевел на 70 долларов

Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi заметно снизила цену на популярный смартфон Pocophone F1. Пока аппарат сбавил в цене только в Индии, но скоро он должен подешеветь и в других странах. Итак, версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти стоит тех же 255 долларов, вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти подешевел на 30 долларов и теперь продается за 270 долларов. А вот топовый вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти сбавил в цене на целых 70 долларов, и теперь его можно купить за 325 долларов.

Напомним, что Pocophone F1 оснащается восьмиядерным чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с диафрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0 в комплекте.