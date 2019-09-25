Смартфон Xiaomi Pocophone F1 получит свежую оболочку MIUI 11

Вчера компания Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые получат новую оболочку MIUI 11. В перечне моделей почему-то не оказалось очень популярного и еще довольно актуального Pocophone F1. Разумеется, пользователи этого смартфона начали задавать вопросы, на которые сегодня ответил руководитель Pocophone Global Алвин Це. Он заявил, что Pocophone F1 получит MIUI 11 одновременно с релизом глобальной версии прошивки. Напомним, что в Китае выход стабильной версии запланирован на середине октября, а релиз глобальной версии может задержаться на пару недель. В общем, MIUI 11 выйдет на Pocophone F1 в конце октября или начале ноября.