Смартфон Xiaomi Pocophone F2 протестировали в бенчмарке

Сетевые источники сообщают о том, что в базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования смартфона Xiaomi Pocophone F2. Утверждается, что еще не представленный аппарат оснащается топовым восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 855 и 6 ГБ оперативной памяти. В однопоточном тесте аппарат набрал 2473 балла, а в многопоточном – 8633 балла. Это довольно слабый результат для смартфона на Snapdragon 855. Возможно, это связано с Android 8.1, на которой работал протестированный экземпляр. Также сегодня в сети появилось фото передней панели Pocophone F2, которая имеет привычный дизайн с каплевидным вырезом.