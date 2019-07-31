Смартфон Xiaomi Pocophone F2 протестировали в бенчмарке

2019-07-31, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Pocophone F2; [99]
Сетевые источники сообщают о том, что в базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования смартфона Xiaomi Pocophone F2. Утверждается, что еще не представленный аппарат оснащается топовым восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 855 и 6 ГБ оперативной памяти. В однопоточном тесте аппарат набрал 2473 балла, а в многопоточном – 8633 балла. Это довольно слабый результат для смартфона на Snapdragon 855. Возможно, это связано с Android 8.1, на которой работал протестированный экземпляр. Также сегодня в сети появилось фото передней панели Pocophone F2, которая имеет привычный дизайн с каплевидным вырезом.


Комментарии и отзывы Xiaomi Pocophone F2
Смартфон Motorola One Action показался н...
Смартфон Motorola One Action показался нВ сети появились рендеры смартфона Motorola One Action, который еще не был представлен официально. Устрой...
Смартфон Huawei Nova 5T засветился в Тай...
Смартфон Huawei Nova 5T засветился в ТайВ Тайланде сертифицировали смартфон Huawei Nova 5T, который еще не был представлен официально. Впрочем, з...
Роберт Дауни мл. рекламирует OnePlus 7 P...
Роберт Дауни мл. рекламирует OnePlus 7 PКак известно, один из самых популярных актеров Голливуд Роберт Дауни младший является амбассадором и лицо...
Видеокарту XFX Radeon RX 5700 показали н...
Видеокарту XFX Radeon RX 5700 показали нСетевые источники поделились качественным рендером видеокарты Radeon RX 5700 от XFX, которая еще не была ...
За июль через блокчейн-платформу S7 Airl...
За июль через блокчейн-платформу S7 AirlS7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, в партнерстве с Альфа-банком развивает ...
Представлены накопители ADATA XPG GAMMIX...
Представлены накопители ADATA XPG GAMMIXADATA Technology объявляет сегодня о запуске новейшего твердотельного накопителя (SSD) XPG GAMMIX S50 PCI...
Представлен профессиональный монитор ASU...
Представлен профессиональный монитор ASUКомпания ASUS пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью PB278QV, которая основана на 27-дю...
Рассекречен дизайн смартфона Nubia Z20 5...
Рассекречен дизайн смартфона Nubia Z20 5В сеть утекло официальное изображение смартфона Nubia Z20 5G, который еще не был представлен официально. ...


Обзор SteelSeries Stratus Duo. Лучший геймпад для смартфона и ПКОбзор SteelSeries Stratus Duo. Лучший геймпад для смартфона и ПК
Обзор AORUS AD27QD. Игровой 27-дюймовый монитор с IPS и WQHDОбзор AORUS AD27QD. Игровой 27-дюймовый монитор с IPS и WQHD
Обзор Thermaltake WaterRam RGB 16GB DDR4-3200 (CL-W251-CA00SW-A). Оперативная память в водоблокомОбзор Thermaltake WaterRam RGB 16GB DDR4-3200 (CL-W251-CA00SW-A). Оперативная память в водоблоком
Обзор Kingston A400 M.2 (SA400M8/240G). Один из самых доступных SSDОбзор Kingston A400 M.2 (SA400M8/240G). Один из самых доступных SSD
Обзор HIPER TWS SPORT. Беспроводные наушники для фитнеса и спортаОбзор HIPER TWS SPORT. Беспроводные наушники для фитнеса и спорта
Обзор WPS Office. Новый шикарный офис...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офисДовольно часто я слышу от пользователей вокруг, что им не нравится привычный офис от компании Microsoft —...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARG...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARGВ последнее время производители систем охлаждения сделали большой упор на СЖО — они стали заметно доступн...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языки...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языкиСегодня мы проварим о приложении Drops, которое открывает пользователю доступ к изучению иностранного язы...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с Болливуд старается во всем перещеголять Голливуд: мало того, что их фильмы о любви давно считаются одни...
Предварительный обзор Acer Chromebook Sp...
Предварительный обзор Acer Chromebook SpДлительное время пользователи не совсем понимали, зачем им ноутбуки под управлением операционной системы ...
Обзор Tabletki. Полезный софт...
Обзор Tabletki. Полезный софтСегодня мы поговорим о крайне полезном приложении Tabletki, которое позволяет искать информацию о препара...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i Pro...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i ProМы привыкли к тому, что производительные смартфоны с привлекательным дизайном и хорошей камерой стоят кра...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные ...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные 25 июля в Москве прошла презентация компании ASUS, в рамках которой были представлены игровые ноутбуки се...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20Сейчас пошел просто какой-то бум новых видеокарт от партнеров компании NVIDIA, которые делают достаточно ...
В России представили Honor 20 Pro. Смарт...
В России представили Honor 20 Pro. Смарт25 июля в Москве прошла презентация смартфона Honor 20 Pro. Если вкратце, новинка получила сразу четыре т...
Обзор Redfin. Покупаем себе домик...
Обзор Redfin. Покупаем себе домикДавайте выберем себе домик за 50 миллионов долларов где-то в Беверли-Хиллз. Думаете, что это сложно или у...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeFor...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeForКомпания NVIDIA представила свою новую линейку видеокарт с индексом Super в названии, которые отличаются ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor