Смартфон Xiaomi Redmi 5 начали обновлять до Android 8

Компания Xiaomi начала распространять финальную стабильную версию прошивки MIUI 10.2.3 для бюджетного смартфона Redmi 5. Отметим, что прошивка основана на базе восьмой версии операционной системы Android. Обновление привносит измененный экран блокировки и патч безопасности операционной системы Android, а также исправляет различные ошибки.

Напомним, что вышедший в конце 2017 года Xiaomi Redmi 5 получил 5,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1440:720 пикселей) и соотношением сторон 18:9, 12 Мп основную и 5 Мп фронтальную камеры, 8-ядерный чипсет Snapdragon 450, 2/3 ГБ оперативной и 16/32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3300 мАч, поддержку двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.