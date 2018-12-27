Смартфон Xiaomi Redmi 7 получит 6 ГБ оперативной памяти

Сетевые источники поделились концепт-рендерами и характеристиками смартфона Xiaomi Redmi 7, официальный анонс которого ожидается в начале следующего года. Если верить источнику, аппарат получит дизайн с тонкими рамками и каплевидный вырез. Устройству прочат 5,8-дюймовый дисплей, 8 Мп фронтальную камеру, сдвоенную основную камеру с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и дополнительным модулем на 5 Мп, мощным чипсетом Snapdragon 710, 3/4/6 ГБ оперативной и 32/64 ГБ флэш-памяти, сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки. Толщина смартфона составит 7,8 мм.