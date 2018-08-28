Смартфон Xiaomi Redmi Note 6 Pro будет стоить 200 евро

2018-08-28, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Redmi Note 6 Pro; [141]
Авторитетный искатель утечек Роланд Квандт поделился информацией о смартфоне среднего уровня Xiaomi Redmi Note 6 Pro, который еще не был представлен официально. По словам источника, аппарат выйдет в версиях на 3+32 ГБ и 4+64 ГБ оперативной и флеш-памяти в золотистом, синем и чёрном цветовых вариантах. Цена на смартфон составит от 200 до 250 евро. Предыдущие слухи прочили Redmi Note 6 Pro чипсет Snapdragon 660 или Snapdragon 670, дисплей с разрешением FHD+, а также аккумулятор на 4000 мАч. Официальный анонс должен состояться в сентябре или в октябре этого года.


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