Смартфон Xiaomi Redmi Note 8T с NFC был анонсирован в России

Сегодня смартфон Xiaomi Redmi Note 8T с NFC был представлен на российском рынке. Гаджет обойдется в 13 990 за версию 3/32 ГБ, 15 990 за 4/64 и 17 990 рублей за версию 4/128 ГБ соответственно и будет доступен в продаже с 28 ноября. Смартфон доступен в трех цветах - звездный синий», «лунный белый» и «сумрачный черный». За приобретенные Redmi Note 8T до 11 декабря в подарок можно будет получить Mi Band 4.

Смартфон характеризуется 6,3-дюймовым дисплеем, процессором Snapdragon 665, платформой Android 9 Pie с MIUI 10, четырехмодульной камерой с основным датчиком на 48 Мп, фронтальной камерой на 13 Мп, модулем NFC, USB-С и ИК-порт.