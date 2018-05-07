Смартфон Xiaomi Valentino получит процессор Snapdragon 638

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Xaiomi с кодовым названием Valentino. Если верить бенчмарку, устройство будет построено на еще не представленной однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 638. Судя по результатам тестов, речь идет о чуть разогнанной версии Snapdragon 636. Смартфон набрал 1485 баллов в однопоточном режиме и 5440 в многопоточном. Средние результаты Snapdragon 636 составляют 1330 и 4800 баллов соответственно. Также Xiaomi Valentino должен получить 6 ГБ оперативной памяти.