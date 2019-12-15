Смартфон ZTE Axon 10s Pro получит SoC Snapdragon 865

В сети появились новые подробности о флагманском смартфоне ZTE Axon 10s Pro, выход которого ожидается в конце февраля в рамках выставки MWC 2020. Итак, смартфону прочат лишь одну версию с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G) без более доступного варианта с 4G, как в случае с Axon 10 Pro, возможностью переключения между сетями 4G/5G и Wi-Fi в диапазонах 2,4/5 ГГц (Wi-Fi 6 в том числе), топовый восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 865 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графикой Adreno 650, модем Snapdragon X55 5G, совместимой с автономной (SA) и неавтономной (NSA) архитектурами.