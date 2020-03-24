Смартфон ZTE Axon 11 5G среднего класса с флагманскими функциями

ZTE представила свой новый 5G смартфон Axon 11, который представляет собой телефон среднего класса с функциями флагманов.

Как следует из названия, это смартфон 5G c процессором Snapdragon 765, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти в стандартной комплектаци. Также есть вариант подороже, который содержит не менее 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, что действительно впечатляет для так называемого смартфона среднего класса. Также новинка может похвастаться настройкой четырех камер, состоящей из основного датчика на 64 Мп, сверхширокой 8 МП камеры, 2 МП датчика глубины и макро-камеры на 2 Мп. Спереди 20 МП селфи-камера.

Asus оснастила Axon 11 массивным 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с гнутым стеклом, разрешением FHD + и встроенным датчиком отпечатков пальцев. За работу отвечает Android 10 прямо из коробки и аккумулятор на 4000 мАч. Axon 11 5G 6/128 ГБ доступен для предварительного заказа в Китае за $ 380.