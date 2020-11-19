Смартфон ZTE Axon 20 4G получил SoC Unisoc

Сегодня мы уже писали о том, что компания ZTE готовит к выходу смартфон Axon 20 5G Extreme Edition, который является продвинутой версией первой на рынке модели с подэкранной фронтальной камерой. Позже стало известно о существовании более доступной вариации Axon 20 4G, которая отличается отсутствием поддержки сетей 5G. Если стандартная модель оснащается платформой Qualcomm Snapdragon 765G с модемом 5G, то новинка получит более простую однокристальную систему Unisoc Tiger T618 с графикой Mali G52 MP2 GPU. Остальные характеристики устройства не изменились. Ориентировочная цена смартфона пока не сообщается.