Смартфон ZTE Axon 20 4G получил SoC Unisoc

Сегодня мы уже писали о том, что компания ZTE готовит к выходу смартфон Axon 20 5G Extreme Edition, который является продвинутой версией первой на рынке модели с подэкранной фронтальной камерой. Позже стало известно о существовании более доступной вариации Axon 20 4G, которая отличается отсутствием поддержки сетей 5G. Если стандартная модель оснащается платформой Qualcomm Snapdragon 765G с модемом 5G, то новинка получит более простую однокристальную систему Unisoc Tiger T618 с графикой Mali G52 MP2 GPU. Остальные характеристики устройства не изменились. Ориентировочная цена смартфона пока не сообщается.

Комментарии и отзывы ZTE Axon 20 4G
Обзоры:
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?
Обзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камеройОбзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камерой
Новости:
Складной смартфон Samsung W21 5G показали на живом фото

Сетевые источники поделились фотографией складного смартфона Samsung W21 5G, который является почти полно...
Смартфон ZTE Blade 20 5G будет стоить $250

В базе данных China Telecom обнаружились сведения о смартфоне ZTE Blade 20 5G, который еще не был предста...
Samsung Galaxy S20 FE с объемом памяти 256 ГБ теперь доступен в США

Ещё в сентябре компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy S20 Fan Edition как самую дешевую серию S20....
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+
Лучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D KitЛучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D Kit
Обзор ASUS Prime H470M-Plus. Лучшая mATX плата для процессоров Intel с блокировкой разгонаОбзор ASUS Prime H470M-Plus. Лучшая mATX плата для процессоров Intel с блокировкой разгона
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Лучшая карта захвата для стрима. AVerMedia Technologies Live Gamer HD 2Лучшая карта захвата для стрима. AVerMedia Technologies Live Gamer HD 2
Представлен игровой монитор LG 27GN800 с...
Представлен игровой монитор LG 27GN800 сLG добавила в свой ассортимент новый монитор с частотой обновления экрана 144 Гц и Nano IPS панелью. Разм...
AMD и MediaTek работают над контроллером...
AMD и MediaTek работают над контроллеромAMD начала сотрудничает с MediaTek в создании контроллера Wi-Fi. Если компаниям это удастся, AMD составит...
TEAMGROUP представила адаптер T-FORCE SS...
TEAMGROUP представила адаптер T-FORCE SSTEAMGROUP выпустила два новых продукта: магнитный адаптер T-FORCE SSD и карту памяти microSD Gaming A2. М...
Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бе...
Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. БеЛинейка Redmi Note стала по-настоящему «народной», предложив хорошее техническое оснащение в недорогом се...
Huawei Mate 30 Pro E представят вместе с...
Huawei Mate 30 Pro E представят вместе сВ августе этого года китайский регулятор TENAA сертифицировал смартфон Huawei c кодовым названием LIO-AN0...
Alphacool представляет водоблок Eisblock...
Alphacool представляет водоблок EisblockAlphacool представляет водоблок Eisblock Aurora Acetal GPX-N для видеокарт RTX 3080 и RTX 3090. Конструкц...
Вышел трейлер многопользовательского реж...
Вышел трейлер многопользовательского режПохоже, пора уходить от Call of Duty: Modern Warfare. Activision и разработчик Treyarch представили много...
NVIDIA GeForce RTX 3080 может разогнатьс...
NVIDIA GeForce RTX 3080 может разогнатьсВ первой NVIDIA GeForce RTX 3080 видеокарты результаты разгона были размещены. Тесты и результаты произво...
MSI представила игровую мышку GM20 Elite...
MSI представила игровую мышку GM20 EliteMSI представила игровую мышку GM20 Elite. Мышь использует оптический сенсор PixArt PAW 3309 с разрешением...
Предстоящая функция WhatsApp позволит от...
Предстоящая функция WhatsApp позволит отВ сети появились доказательства того, что WhatsApp работает над новой функцией, которая позволит пользова...
iRobot представила ИИ для робота-пылесос...
iRobot представила ИИ для робота-пылесосКомпания iRobot, которая выпускает одни из лучших умных роботов-пылесосов на рынке, официально представил...
В новом обновлении Pokеmon Go будет прек...
В новом обновлении Pokеmon Go будет прекПредстоящее обновление Pokemon Go окажет большое влияние на игроков, использующих старые телефоны. ...
Обзор Satechi Trio Wireless Charging Pad ST-X3TWCPM. Беспроводная зарядка для AppleОбзор Satechi Trio Wireless Charging Pad ST-X3TWCPM. Беспроводная зарядка для Apple
Обзор be quiet! Pure Loop 280mm (BW007). Система охлаждения для AMD Ryzen 9-5950X и Intel Core i9-10900KОбзор be quiet! Pure Loop 280mm (BW007). Система охлаждения для AMD Ryzen 9-5950X и Intel Core i9-10900K
Обзор Eheim Prefilter 4004320. Префильтр для внешних фильтровОбзор Eheim Prefilter 4004320. Префильтр для внешних фильтров
Лучшая микроволновка. Samsung MW5000TЛучшая микроволновка. Samsung MW5000T
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor