Смартфон ZTE Axon 9 Pro защищен от проникновения пыли и воды по уровню IP68

Компания ZTE выпустила новый смартфон под названием Axon 9 Pro. Новинка получила 6,21-дюймовый экран с разрешением 2248 на 1080 пикселей, процессор Qualcomm с тактовой частотой 1,77 ГГц, 6 Гбайт ОЗУ, сдвоенную тыльную камеру и ОС Android 8.1 Oreo. Девайс защищен от проникновения пыли и воды по уровню IP68. Габариты устройства составляют: 156,5 * 74,5 * 7,9 мм. Аккумулятор у аппарата равен 4000 мА.ч. Предусмотрены адаптеры Bluetooth 5, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), NFC-чип для бесконтактных платежей и симметричный порт USB -C. В России смартфон ZTE Axon 9 Pro появится в начале октября.