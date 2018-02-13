Смартфон ZTE Axon 9 показался на рендерах

В сети появились изображения и технические характеристики смартфона ZTE Axon 9, который еще не был представлен официально. По словам источника, аппарат получит полноэкранный дизайн, 6-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2880:1440 пикселей (формат QHD+) и соотношением сторон 18:9, топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845, двойную основную камеру с одним из сенсоров на 20 Мп, 4/6 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ встроенной памяти, а также предустановленную операционную систему Android 8.0 Oreo.