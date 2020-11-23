Смартфон ZTE Blade 20 Pro 5G выйдет 30 ноября

В сеть утек рекламный постер смартфона ZTE Blade 20 Pro 5G, раскрывающий дату начала его продаж – 30 ноября. Предполагается, что в этот же день станет доступен для покупки и ZTE Axon 20 5G Extreme Edition. Напомним, что новинка оснащается платформой Snapdragon 765G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, 6,52-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей и соотношением сторон 20:9, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, основной квадрокамерой с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, а также аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.