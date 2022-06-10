Смартфон ZTE Blade A72 4G оценен в 110 долларов

Компания ZTE представила смартфон Blade A72 4G, который получил предустановленную операционную систему Android 11 с прошивкой MiFavor 11. Новинку также оснастили 6,74-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерным процессором Unisoc SC9863A, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт и боковым дактилоскопическим сенсором. Цена смартфона в Китае составляет 115 долларов.