Смартфон ZTE Blade V2020 Smart получил дисплей размером 6,82 дюймов

Новый смартфон ZTE Blade V2020 Smart является обновленной версией модели ZTE Blade V2020, выпущенной ранее в этом году.

ZTE Blade V2020 Smart получил большой экран размером 6,82 дюймов при разрешении HD+. Смартфон оснащен квадрокамерой с основной камерой на 16 МП и апертурой f/1.8, ультраширокоугольным 8 МП (120°) с функцией антиискажения, 2 МП камерой для качественной макросъемки на расстоянии от 4 см, а также 2 МП камерой с эффектом боке. Фронтальная камера имеет 8 МП датчик с поддержкой HDR.

Работает устройство на 8 ядерном процессоре с 4 Гб ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Установлена ОС Android 10.

Новинка имеет сканер отпечатка пальцев на кнопке разблокировки. Смартфон оснащен датчиком приближения, освещения, компасом, акселерометром, гироскопом и VoLTE.

Для увеличения объема хранилища есть слот для карт Micro-SD, также есть аудиоразъем 3,5 мм и разъем Type-C.

Смартфон будет доступен в двух цветах: серый металлик и темно-синий. Рекомендуемая стоимость составит 13 490 рублей.