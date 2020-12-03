Смартфон ZTE Blade V2021 5G оценен в 150 долларов

Компания ZTE пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Blade V2021 5G, которая может похвастаться поддержкой сетей 5G. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 720 с графикой Mali G57 MC3 и модемом 5G, предустановленной оболочкой MiFavor 10 на базе Android 10, 6,52-дюймовым экраном с разрешением 1600:720 пикселей, 8-Мп фронтальной камерой в каплевидном вырезе, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, сканером отпечатков пальцев, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, симметричным портом USB Type-C, 3,5-мм разъемом и батареей ёмкостью 4000 мАч. Версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти оценена в 150 долларов, а с 6/128 ГБ – 210 долларов.

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