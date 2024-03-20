Смартфон ZTE Changxing 60 оценили в 150 долларов

Компания ZTE пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью ZTE Changxing 60, которая оценена в Китае в 125 и 150 долларов за версии с 4/128 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка характеризуется 6-нанометровой однокристальной системой Unisoc T7520 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP4, ОЗУ стандарта LPDDR4X, флеш-памяти UFS 3.1, тыльной камерой с датчиком изображения на 13 Мп, предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной прошивкой MyOS 13, FM-радио, интерфейсом USB Type-C и 3,5-мм гнездом для наушников. Остальные характеристики будут объявлены позже.