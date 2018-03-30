Смартфон ZTE Nubia N2

Компания ZTE выпустит смартфон с мощной батареей. В наличии также имеются основная камера с разрешением 13 МП и селфи-камера на лицевой панели с разрешением 16 МП, сканер для распознавания отпечатков пальцев, модуль геопозиционирования GPS и ГЛОНАСС.Электронная схема модели базируется на 8-ядерном чипсете MediaTek Helio P10 MT6750. В арсенале ZTE Nubia N2 4 ГБ «оперативки» и внутренний флэш-массив на 64 ГБ. Дополнительно можно установить microSD карту объемом до 128 ГБ.AMOLED-экран новинки имеет размер диагонали 5,5 дюйма и разрешение 720 x 1280 пикселей, соответствующее стандарту HD. Операционной системой для гаджета выбран 7-й Android Nougat с фирменной надстройкой Nubia UI. Стоимость смартфона пока не известна.