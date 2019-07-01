Смартфон ZTE Nubia X получил поддержку работы в сетях связи пятого поколения

Бренд Nubia, принадлежащий китайской компании ZTE представил смартфон Nubia X с поддержкой 5G. Аппарат получил 6,26-дюймовый дисплей, поддерживающий разрешение формата Full HD+ и соотношение сторон 19:9. На тыльной стороне расположен дополнительный 5,1-дюймовый AMOLED-дисплей, поддерживающий разрешение формата HD+. В основе устройства лежит чип Qualcomm Snapdragon 855. Аккумулятор у девайса равен 3800 мА.ч, который поддерживает технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. О стоимости новинки пока не сообщается.