Смартфон ZTE S30 Pro получит 144-Гц OLED-дисплей

Компания ZTE опубликовала пару тизеров, посвященных еще не представленному официально смартфону S30 Pro. Буква «S» в названии означает «Сияние» (Shine), а сама серия смартфонов ориентирована на молодежь. Новинка получит OLED-дисплей с кадровой частотой 144 Гц, фронтальную камеру с датчиком изображения разрешением 44 Мп, заднюю панель с градиентной расцветкой и круглый блок тыльной квадрокамеры с главным модулем разрешением 64 Мп. Ранее аппарат засветился в базе данных одного из китайских сертификационных ведомств, благодаря чему были подтверждены его размеры 164,8:76,4:7,9 мм, наличие бокового дактилоскопа, батареи ёмкостью 3890 мАч, поддержки проводной быстрой зарядки мощностью 30 Вт и предустановленной ОС Android 11.