Смартфон ZTE Travel 30 получил 120-Гц экран Компания ZTE представила недорогой смартфон Travel 30, который оценен в 120 долларов. Новинку оснастили 6,52-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, 28-нанометровой 8-ядерной платформой Spreadtrum SC9863A с тактовой частотой 1,6 ГГц, графикой PowerVR GE8322 и модемом LTE Cat.7, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой разрешением 5 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, 3,5-мм гнездом для наушников и дактилоскопическим сенсором на задней панели. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 23:24 . Продукт - ZTE Travel 30

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