Смартфон ZTE Yuanhang 10 получил 90-Гц дисплей

Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью Yuanhang 10, которая появится в продаже 9 мая по цене в 200 долларов. Новинку оснастили 6,52-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, соотношением сторон 20:9 и кадровой частотой 90 Гц, корпусом толщиной 8,2 мм, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой ARM Mali-G57 MC2, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, селфи-камерой на 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 16 Мп, 5 Мп и датчиком глубины, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, дактилоскопическим сенсором и предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой MyOS 11.

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