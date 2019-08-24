Смартфон будет сам подбирать рингтоны для входящих звонков

2019-08-24, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Xiaomi ; [23]
Xiaomi готовит еще одну новую необычную функцию для новых версий фирменной оболочки MIUI — автоматический подбор рингтонов.

Описание этой функции разработчики нашли в коде бета-версии прошивки MIUI 9.8.20.

Схема до конца непонятна, но система сама будет ставить мелодии для входящих вызовов от разных номеров. Правда, менять рингтоны на звонки от начальника или мамы никто не будет — это касается только компаний, которые предоставляют различные услуги.

Например, когда позвонит доставщик еды — смартфон выберет одну мелодию, когда наберет таксист — другую. В результате пользователь будет по звуку узнавать, какая служба ему звонит.

Пока непонятно, как пользователи будут привыкать к неизвестным рингтонам и как система будет распознавать службы. Скорее всего, Xiaomi будет сотрудничать с компаниями, которые и предоставят ей номера телефонов.

Эту функцию нашли в китайской версии MIUI, поэтому будет ли она доступна в других странах (и выйдет ли вообще) — пока неизвестно.


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