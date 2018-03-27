Смартфон для селфи Oppo F7

Компания Oppo, выпустила смартфон в первой половине года для любителей селфи. Габариты девайса: 7,8 x 75,3 x 156 при весе 158 граммов. Аппарат предлагается в черном и серебристом исполнениях за 339 долларов в модификации с 4 + 64 Гб памяти и с 6 +128 Гб.Сердцем гаджета стал 8-ядерный чип MediaTek Helio P60. Разрешение 6,23-дюймового экрана (19:9) – 2280 x 1080 точек (Full HD+). В роли «управляющего» - Android 8.1 Oreo с надстройкой ColorOS 5.0.В наличии 4 либо 6 Гб системной памяти и 64 или 128 Гб внутренней (возможно использование microSD-карт до 256 Мб), тыльная камера на 16 Мп и селфи на 25 Мп, модули Bluetooth 4.2, Wi-Fi, 4G VoLTE, приемник GPS, аккумулятор на 3400 мА/ч, два SIM-слота, сканер пальцевых отпечатков.Стоиомсть смартфона составит 416 долларов .