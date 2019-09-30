Смартфон iPhone 11 испытали на прочность. Видео

Популярный видеоблогер JerryRigEverything опубликовал очередное видео, главным героем которого стал новенький iPhone 11. Классический для автора тест на царапины смартфон прошел хорошо – 6 баллов по шкале Мосса. Оптика камер царапается так же, как и на других смартфонах без защитного стекла. Испытание огнем дисплей прошел на отлично, поскольку след от ожога исчез через 12 секунд. Наконец, тест на изгиб тоже не привел к поломке. Единственное, на что посетовал автор канала Зак Нельсон, это слишком высокая цена в 700 долларов для «бюджетного» iPhone.