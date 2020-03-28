Смартфон iPhone 12 Pro без челки показали на фото

Сетевые источники поделились первыми фотографиями iPhone 12 Pro, который на этот раз изображен без выреза в верхней части экрана. Также отметим очень узкие рамки вокруг дисплея, крохотную фронтальную камеру и квадратный блок основной камеры с четырьмя модулями (новый модуль представляет собой времяпролетную камеру ToF). Если верит источнику, снимки были сделаны бывшим сотрудником Apple, уволенным за утечку информации. Сейчас самым главным вопросом является, сможет ли Apple выпустить модели линейки iPhone 12 в сентябре, как это происходило в предыдущие годы. Задержка производства, вызванная пандемией коронавируса, может спутать все планы купертиновцев.