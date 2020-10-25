Смартфон iPhone 12 получил 18 магнитов

Ремонтники из iFixit опубликовали полную разборку смартфона iPhone 12, который получил 6 баллов по шкале ремонтопригодности из 10. Отметим прямоугольную форму батареи (у предшественников были L-образные) и 18 магнитов для фиксации беспроводной зарядки MagSafe. В целом, специалисты отметили легкость замены аккумулятора и дисплея, модульность и взаимозаменяемость большей части компонентов, а также винты для их крепления. Существенный минус – для замены разбитого заднего стекла нужно разобрать остальные компоненты и заменить целиком корпус. Напомним, что iPhone 12 доступен для покупки в России с 23 октября по цене в 79 990 рублей.