Смартфон iPhone X Tesla от Caviar оценен в 299 000 руб.

2018-05-17, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - iPhone X; [68]
Отечественная компания Caviar, выпускающая люксовые версии популярных смартфонов, представила свою очередную новинку. Ею стал флагман iPhone X, который получил не только украшательство золотом, но и солнечную панель, при помощи которого можно зарядить аккумулятор при хорошем освещении. Была ли использована более емкая батарея, не сообщается, однако толщина смартфона увеличилась заметно. Цена iPhone X Tesla, как это обычно бывает с продуктами Caviar, точно не для простых смертных – 299 000 руб. для версии с 256 ГБ флэш-памяти.


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