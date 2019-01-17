Смартфон iPhone XI получит основную камеру на 14 и 10 Мп

Вчера известный инсайдер OnLeaks опубликовал качественный рендер смартфона iPhone XI, который будет представлен в сентябре этого года. Сегодня он же поделился подробностями о камере устройства. Итак, аппарат получит тройную основную камеру с датчиками разрешением 10 и 14 Мп, а вот разрешение третьего сенсора пока не сообщается. Что до фронтальной камеры, то её разрешение составит 10 Мп. Также источник подтвердил, что изображенный здесь прототип оснащается портом Lightning. Впрочем, и данный дизайн, и характеристики еще могут измениться, ведь до сентябрьской презентации еще очень много времени.