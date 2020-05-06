Смартфон iPhone XR подешевел в Китае

Китайская платформа JD.com снизила цены на все еще очень популярный смартфон iPhone XR, который вышел в 2018 году. Версия с 64 ГБ флэш-памяти оценена в 550 долларов или около 40 тысяч рублей, а вариант с 128 ГБ предлагается за 592 доллара или 43,6 тысячи рублей. Согласно «Яндекс Маркету», в России цены на iPhone XR начинаются от 43 тысяч рублей, а в официальном магазине Apple – 50 тысяч рублей за версию с 64 ГБ памяти.

Напомним, что iPhone XR оснащается 6,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1792:828 пикселей, 7-нанометровым чипсетом A12 Bionic, который характеризуется шестиядерным CPU, четырехъядерным GPU и NPU, а также 12 Мп основной камерой с широкоугольным объективом с диафрагмой F/1,8, оптической стабилизацией и вспышкой True Tone.