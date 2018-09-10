Смартфон iPhone XS Plus будет стоить 1220 долларов

2018-09-10, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - iPhone XS Plus; [141]
Профильное японское издание Macotakara, уже зарекомендовавшее себя достоверными утечками об устройствах Apple, поделилось сведениями о ценах на грядущие iPhone. Если верить индийским источникам, iPhone XS будет стоить 1075 долларов, за старшую модель iPhone XS Plus попросят 1220 долларов, а самая доступная модель iPhone XC (iPhone 9) обойдется в 855 долларов. Для сравнения, в Индии iPhone X продается по цене 1210 долларов.

По данным аналитика Минг-Чи Куо, старшую модель iPhone XS оснастят корпусом со стальной рамкой, 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2688:1242 пикселей, двойной основной камерой на 12 Мп, аккумулятором на 3300-3400 мАч, 4 ГБ оперативной и 64, 256 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти.

Модель iPhone XS с 5,58-дюймовым OLED-дисплеем будет характеризоваться разрешением 2436:1125 пикселей и аккумулятором на 2700-2800 мАч. iPhone XC оснастят алюминиевой рамкой, 6,1-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1792:828 пикселей, 12 Мп камерой с одинарным модулем, 3 ГБ оперативной и 64 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятором на 2600-2700 мАч.


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