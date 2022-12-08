Смартфон iQOO 11 получил SoC Snapdragon 8 Gen 2

Как и было обещано, сегодня компания Vivo представила смартфон iQOO 11, главной особенностью которого можно назвать топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым дисплеем Samsung AMOLED последнего поколения E6, созданным по технологии LTPO 4.0, с кадровой частотой 144 Гц и разрешением 3200:1440 пикселей, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Samsung S5KGN5), 8 Мп (сверхширик) и 13 Мп (телеобъективом), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, поддержкой NFC, двумя вибромоторами и двумя динамиками, а также предустановленной ОС Android 13. Смартфон оценен в 545, 590, 630, 675 и 720 долларов за варианты с 8/128, 8/256, 12/256, 16/256 и 16/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти.

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